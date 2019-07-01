У Зеленского открестились от русского языка для Донбасса

Никаких региональных языков, говорят в партии Зеленского и ссылаются на Конституцию.

Слова главы Офиса президента Андрея Богдана о "региональном российском" для Донбасса не совпадают с позицией партии "Слуга народу". Единственным государственным языком является украинский.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"То, что вы озвучили (цитата Богдана. - Gazeta.ua), это однозначно следует трактовать, как личную позицию Андрея Богдана. Поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, согласно которой единственным государственным языком является украинский.

Эти вопросы вам логично было бы задавать к автору интервью", - сказал представитель президента.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил: "Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский".