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пятница, 24 мая 2019 15:55

У Зеленского объяснили, почему подали "закрытые списки"

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У Зеленского объяснили, почему подали &quot;закрытые списки&quot;
Законопроект о закрытых списках был договоренностью с фракциями. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выступает, чтобы выборы проходили по открытым спискам.

Об этом заявил его советник Руслан Стефанчук.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях", - сказал Стефанчук.

Однако, по словам советника, в ходе консультаций с президентом 21 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки.

Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.

"Безусловно, это не наша цель, наша мечта, но это меньшее зло, чем действующая система мажоритарки, когда люди за счет гречки скупают голоса, после этого активно перепродавая их во время голосования", - сказал Стефанчук.

Результаты консультаций были отражены в соответствующем законопроекте, поданном в Верховную Раду. Однако депутаты проигнорировали предыдущие договоренности и провалили голосование, мотивируя это тем, что они якобы хотят открытых списков, сообщает сайт главы государства.

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22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов.

Законопроект предусматривает пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с 3-процентным барьером и закрытыми списками.

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