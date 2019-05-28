У Зеленского объяснили, почему не тронут Луценко до выборов

Луценко не собирается в отставку до парламентских выборов. Фото: УНН

Отставки генпрокурора Юрия Луценко не стоит ждать до результатов досрочных выборов в парламент.

"Глядя на то, как Рада проголосовала предыдущие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Поэтому устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками - будет неправильно", - заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире 112 Украина.

Он напомнил, что несмотря на договоренности депутаты не поддержали президентские инициативы. Поэтому решение кадровых вопросов в Верховной Раде в ближайшее время не предвидится.

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Ранее в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Луценко. После победы на выборах Владимир Зеленский заявил, что Луценко - это старая команда, поэтому он должен уйти в отставку. Парламент планирует рассмотреть вопрос отставки членов Кабинета министров в четверг, 30 мая. Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.