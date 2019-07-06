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суббота, 06 июля 2019 00:17

У Зеленского объяснили, почему Мендель не должна отчитываться ГПУ

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У Зеленского объяснили, почему Мендель не должна отчитываться ГПУ
Пресс-секретаря Зеленского вызывает на допрос военная прокуратура. Фото: Пресс-служба президента

Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Речь идет о ее скандальном заявлении о том, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Украины.

В Офисе главы государства считают, что основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства.

"Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на статью 93 УПК Украины как на законное основание для сбора доказательств, является ошибочными", - подчеркивают в Офисе президента.

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Напомним, 3 июля Генпрокуратура направила запрос в Офис президента о подтверждении или опровержении заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель об обстреле на Донбассе украинскими военнослужащими гражданских объектов.

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