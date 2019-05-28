У Зеленского нет партии, коалиция будет из разных тусовок - нардеп

Съезд партии "Слуга народа", на котором Зеленского выдвинули в президенты. Фото: Facebook

Партия "Слуга народа" будет состоять из ситуативных групп и не будет полностью соответствовать запросам президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в кулуарах парламента выразил внефракционный Олег Осуховский.

"Этим парламентом мы можем проголосовать закон об импичменте. А уже в следующем созыве, если Зеленский будет иметь большую фракцию, будет какая-то коалиция, закон об импичменте не проголосуется. Если только он будет видеть, что у него есть большая поддержка. Хотя очень ему будет непросто это делать. По сути, нет у него еще ничего. Есть название "Слуга народа", партии нет, команды нет... Неизвестно, кто зайдет от Зеленского. Одни будут иметь тусовку комиков. Другие - другую тусовку", - сказал Осуховский.

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По результатам последнего опроса, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы такие партии: "Слуга народа" новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (34,7%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%),"Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).