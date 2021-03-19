У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу

Автор: facebook.com/iliya.kusa.71 Илия Куса убежден, что санкции против Коломойского - это часть внутреннего процесса в США, касающегося расследования против олигарха

Соединенные Штаты Америки не ждут чего-то от Украины после введения Госдепом санкций против олигарха Игоря Коломойского. Украинская власть может либо использовать это для давления на него и для борьбы с другими олигархами. Однако у президента Владимира Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу. Либо же команда президента может игнорировать этот случай, говорит Gazeta.ua аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

Чего Соединенные Штаты Америки ждут от Украины после введения санкций против Игоря Коломойского?

Введенные санкции является логическим продолжением расследования против Коломойского, которое в США продолжается уже несколько лет. Они не касаются банковских счетов и активов. Это персональные блокирующие санкции, предусматривающие запрет на въезд на территорию США. Не думаю, что, вводя санкции, США преследовали какую-то сложную стратегию. Не вижу здесь план вроде: мы вводим санкции, а украинская власть должна еще что-то сделать. Это часть внутреннего процесса в США, касающегося расследования против Коломойского. Санкции против Коломойского можно использовать как повод для усиления давления на него уже в Украине. Здесь вопрос, готова ли наша власть ко конфронтации с Коломойским? Разумеется, санкции следует рассматривать в контексте украинской политики. Потому что такое давление непосредственно влияет на расклад сил в украинской политике, учитывая вес Коломойского относительно других олигархов. Но не вижу, чтобы США ждали чего-то конкретного от Украины. Они давно говорят, что пора начать борьбу с коррупцией, олигархатом. Теоретически санкции против Коломойского можно использовать как повод для усиления давления на него уже в Украине. Здесь вопрос, готова ли наша власть ко конфронтации с Коломойским?

Если США действуют в свою пользу, то не может ли произойти так, как с Павлом Лазаренко? Тогда многочисленные средства были выведены из Украины и обратно до сих пор не вернулись.

Такой сценарий вероятен. Но в целом вопрос возвращения из-за границы средств, которые отмыли из Украины, - это всегда проблема, это долго и практически невозможно. Отследить деньги очень сложно. Существуют юрисдикции, как Панама, где не раскрывают владельцев счетов. Без поддержки внешних партнеров невозможно найти, где лежат деньги. В возвращении коррупционных средств ждать быстрого решения не стоит. Недавно видел новость, что вернули полтора миллиона долларов, которые вывел экс-президент Туниса Зин аль Абидин бен-Али. Прошло 10 лет после Арабской весны, когда он ушел в отставку и началось расследование. Его уже в живых нет. И только сейчас вернули полтора миллиона. Теперь стоит вопрос к украинской власти: она вообще будет этим заниматься?

Если Украина захочет сотрудничать и поднять вопросы бизнеса и финансовых махинаций Коломойского за рубежом, не только в США, то дело может получить продолжение

10 марта Евросоюз поддержал американские санкции против Коломойского. Как дело будет развиваться дальше?

Все зависит от Украины. В США есть свой интерес, там расследуют уголовное дело. В Европейском Союзе интереса серьезно преследовать Коломойского не вижу. Если Украина захочет сотрудничать и поднять вопросы бизнеса и финансовых махинаций Коломойского за рубежом, не только в США, то дело может получить продолжение. Если наши не будут сотрудничать, то никакого продолжения не будет. Такое мы видели на примере дел бывших чиновников.

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Почему США взялись именно за Коломойского и почему именно сейчас?

Это может быть политический сигнал, но он не связан с конкретным планом. В публичной плоскости не видно сигналов, что момент выбрали специально. Новая администрация и лично Байден принципиально отметили, что сотрудничество с другими странами должно базироваться на борьбе с коррупцией. История отношений Байдена и Украины всегда была об этом. Дело в США можно использовать, чтобы изменить здесь баланс сил на политической арене. Думаю, это будут пытаться сделать. Вопрос - кто? Либо это будет делать Зеленский и его офис, либо политическая оппозиция, либо никто. Вполне вероятно, что ничего делать не будут. Мол, США ввели же санкции. Лазаренко занимались США. Довели дело до конца. В Украине только воспользовались для перераспределения сфер. Не верю в демонтаж олигархической системы.

Олигархическая система существует 30 лет. Чтобы ее разрушить, нужно идти на политическое самоубийство

Почему? Украинская система не способна на это или власть не имеет политической воли?

Система существует 30 лет. Чтобы ее разрушить, нужно идти на политическое самоубийство. Приходила новая власть, вступала в партнерские отношения с одними группами влияния и выступала против других. Удерживался баланс. Так делал Порошенко, так решил сделать и Зеленский. Сейчас раскрутили историю Медведчука. Она внутриполитическая, связанная с электоральным и политическим интересами. Это не часть международного плана. В Офисе президента пытаются создать Зеленскому образ патриота. Тогда снизят рейтинг и Порошенко. И у нас будет единый кандидат. Для Зеленского сейчас два варианта. Либо усиливает на него давление и этим открывает одновременно несколько фронтов: Медведчук, Коломойский, Порошенко. Либо ничего с этим не делает Зеленскому неудобная история с Коломойским. Без него у президента было бы меньше ресурсов и политического капитала. Для него сейчас два варианта. Либо, пользуясь ситуацией, усиливает на него давление и этим открывает одновременно несколько фронтов: Медведчук, Коломойский, Порошенко. Это довольно рискованная игра. У Офиса президента нет достаточных ресурсов, чтобы бороться со всеми сразу. Либо ничего с этим не делает. С точки зрения ресурсов второй вариант более логичный.

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Как на планы команды президента относительно Коломойского может повлиять фильм о "вагнеровцах"?

Этот фильм непосредственно касается Офиса президента. И ситуации является одним из главных факторов, который заставляет команду Зеленского думать, что делать дальше. Поскольку для них все истории об олигархах выгодные, чтобы сместить внимание с негативного информационного фона. От этого будут отталкиваться. Если этот фильм для их репутации будет катастрофой, могут педалировать вопрос Коломойского.

5 марта США ввели санкции против Игоря Коломойского. Обвинили в коррупционных действиях, попытках подорвать демократические процессы в Украине. Олигарху, его жене Ирине, дочери Анжелике и сыну Израилю Цви запретили въезд в США. Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в Штатах за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель убеждена, что санкции США против Коломойского - это только начало. Вместе с тем Игорь Коломойский продолжает удерживать позицию в рейнтинге украинских миллиардеров Forbes. Он занимает четвертое место с капиталом в $1,8 млрд. В целом издание среди украинцев олигархами называет 7 человек. Самый богатый - Ринат Ахметов, его активы оценивают в $7,6 млрд.