У Зеленского не будут комментировать слова Кадырова

В ОП заявили, что сообщение Кадырова не требует ответа. Фото: Reuters

Заявление главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова не требует обязательной официальной реакции.

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление такая настойчивая попытка части средств массовой информации предоставить факт личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - говорится в комментарии Офиса президента "Интерфакс-Украина".

У президента говорят, что сообщение Кадырова включает в себя прямую отсылку к определенным межгосударственным отношения, которые являются компетенцией только глав двух стран.

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"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - подытожили в Офисе президента.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за видео "Квартала 95", которое его оскорбило.