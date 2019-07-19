У Зеленского назвали компромиссы, на которые готовы идти ради Донбасса

По мнению Богдана, Украина не сможет вернуть Донбасс, "заставляя его говорить на украинском" ФОТО: 24 канал

Первый помощник президента Сергей Шефир назвал компромиссы, на которые команда президента Владимира Зеленского готова ради возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"На все компромиссы (готовая команда президента. - Gazeta.ua), кроме территориальной целостности", - сказал Шефир в интервью LB.ua.

Также у Зеленского готовы амнистировать боевиков, что прописано в Минских договоренностях, впрочем, только тех, "на ком нет крови".

По мнению Шефира, Украина не сможет вернуть Донбасс, "заставляя его говорить на украинском. Не получится вернуть людей, а не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью".

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17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ДНР и ЛНР. Офис президента Украины осудил этот шаг, заявив, что он создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.