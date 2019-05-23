У Зеленского надеются на большинство в переизбранной Раде

Нынешняя Верховная Рада не идет на диаолог с президентом Владимиром Зеленским. Фото: president.gov.ua

Свои программные законопроекты президент Владимир Зеленский будет подавать в Верховную Раду только после образования в ней своего большинства.

Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду.

Потому что то, что вчера продемонстрировала Рада, - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, уже наработаны и будут представлены", - отметил Стефанчук.

Речь идет о законе об импичменте, а также о снятии депутатской неприкосновенности.

Также президент планирует отдельно подать статью о незаконном обогащении.

"Мы посмотрим, как нам лучше сделать, чтобы статья о незаконном обогащении, во-первых, отвечала всем требованиям, чтобы Конституционный суд не мог вытащить ее за крючок и завалить всю систему, поставив в опасность всю страну, - чтобы она была понятно, грамотно выписана, а по процедуре - была принята в Верховной Раде", - добавил представитель президента.

"Верховная Рада является просто недоговороспособной по каким-то вопросам сотрудничества с президентом. Президент делает из этого выводы", - сказал Стефанчук.

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Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019-го в четверг, 23 мая, опубликовано в правительственном издании "Урядовий кур'єр".