У Зеленского хотят изменить условия получения субсидии

Для оформления новых субсидиантив Кабмин изменить критерии предоставления субсидии. ФОТО: Facebook Андрей Герус

Право на получение субсидии хотят вернуть пенсионерам, потерявшим его из-за прописанных внуков, которые с ними не проживают. Речь идет о гражданах в сельской местности или районных центрах с пенсией меньше 2 тыс. грн.

Об этом представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил в эфире телеканала "1+1".

Для оформления новых субсидиантов Кабмин должен изменить критерии предоставления субсидии.

"Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии - им сообщат, и они должны будут подать документы (около 1 млн семей. - Gazeta.ua) и иметь право получать субсидии", - сказал он.

По словам Геруса, эта категория граждан потеряла субсидии прошлого года из-за изменения критериев начисления.

"Было почти 7 миллионов ​​субсидиантив, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 миллионов, то есть почти вдвое. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидий. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало ", - сказал представитель Зеленского.

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С мая в Украине начали оформлять субсидию на летний - неотапливаемый период. Он продлится до 1 октября. Субсидию автоматически переоформят тем, кто не имеет коммунальных долгов на 1 мая.