У Вакарчука сделали заявление о властных портфелях

В "Голосе" говорят, что имеют профессионалов для руководства комитетами. Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов.

"Наши специалисты способны квалифицированно управлять комитетами, к предметам ведения которых относятся вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", - сообщили в политсиле, пишет "Інтерфакс-Україна"

Лидер партии Святослав Вакарчук заявил, что команда "Голоса" пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность и за ежедневную депутатскую работу, и за стратегические перспективы.

"Вместе с тем мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - сказал он.

Кроме того, политсила предлагает по такому принципу подойти и к формированию правительства, поскольку "успешное будущее за профессиональным подходом".

На внеочередных парламентских выборах партия "Слуга народу" получила большинство мандатов - 254, у "Голоса" - 20 мест в парламенте.

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