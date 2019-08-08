Парубий собирает будущих нардепов

Андрей Парубий впервые собирает будущих нардепов. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы по новоизбранных народных депутатов. Об этом сообщили в Аппарате ВР.

Заседание состоится в пятницу, 9 августа, в 14.00 в конференц-зале.

В депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших 5-процентный барьер - "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос".

"Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями", - сообщили в ВР.

Предусмотрены подходы к прессе представителей политических сил в кулуарах третьего этажа.

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Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.