У Вакарчука посчитали, сколько могут получить мандатов

В партии Вакарчука говорят, что могут получить в следующем парламенте 60 мандатов. Фото: УНІАН

Партия "Голос" Святослава Вакарчука может набрать на выборах в Верховную Раду 20%.

Об этом заявила глава предвыборного штаба политической силы Юлия Клименко сайту "РБК-Україна"

"Если мы берем наши 5-6 процентов, согласно последней социологии, то есть потенциал роста еще на 15 процентов — до 20−21%, если мы будем активно проводить агитационную кампанию и пойдем в поля к людям, будем доносить им свои идеи", - сказала она.

В мажоритарных округах в парламент пройдут еще около 5−10 представителей политсилы.

"Если взять простую математику — 20% от 225 — это 45 человек. Мы рассчитываем, что 5−10 сильных мажоритарщиков точно будет. То есть, ориентировочно, в итоге это может быть 50−60 человек", - объяснила Клименко.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.