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четверг, 07 октября 2021 14:06

У Тимошенко открестились от коалиции со "слугами"

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У Тимошенко открестились от коалиции со &quot;слугами&quot;
Фракция "Батькивщины" дала 20 голосов за предлагаемую "слугами" отставку Разумкова. Фото: Олександр Прокопенко

"Батькивщина" не планирует вступать в коалицию с "Слугой народа".

Об этом сказал заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, сообщает "Українська правда".

В политсиле заявили, что поддержали отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, потому что он два года представлял монобольшинство и провел законы, против которых выступала фракция Юлии Тимошенко.

"Я сейчас не о Разумкове, а о том, что парламентское большинство, которое представлял Разумков, проводило два года такую политику. Мы не можем иначе.

Если бы мы могли сменить правительство, добиться отставки премьера, ключевых министров. Мы не можем этого сделать, поэтому здесь ничего удивительного нет.

Когда вы задаете вопрос, почему мы голосуем за отставку спикера-представителя монобольшинства, мне кажется, что надо обращаться к монобольшинству. Это их первый номер", - сказал нардеп.

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Тимошенко отсутствовала во время голосования за отставку Разумкова.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.

В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.

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