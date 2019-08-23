У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию

Партия Тимошенко уходит в оппозицию. Фото: УНІАН

Фракция "Батьківщина" отозвала свою кандидатуру на должность заместителя председателя Верховной Рады и идет в оппозицию.

Об этом на подготовительной группе заявил новоизбранный нардепа от "Батьківщина" Андрей Кожемякин.

"Вчера наша политическая сила, которая сегодня уже находится де-факто (де-юре будет после заседания фракции) в оппозиции, заявила, что мы подаем кандидатуру на должность вице-спикера.

После консультаций с нашими коллегами, которые сегодня находятся в оппозиции, мы приняли решение отозвать эту кандидатуру. И это письмо мы направим по электронной почте, как это должно быть", - заявил представитель партии экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Все остальные вопросы мы готовы обсуждать", - добавил Кожемякин.

"Действительно, поступило письмо от партии "Батьківщина". Я его передаю аппарату к сведению. Данную кандидатуру, а именно - Кондратюк Елену Константиновну мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады", - отреагировал председатель партии "Слуга народу", вероятный спикер Дмитрий Разумков.

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Раньше от должности вице-спикера отказалась партия "Голос". В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батьківщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.