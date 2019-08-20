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вторник, 20 августа 2019 15:28

"Голос" отказался от должности вице-спикера

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&quot;Голос&quot; отказался от должности вице-спикера
"Голос" отказался от места в президиуме. ФОТО: УНИАН

Партия "Голос" отказалась, чтобы ее представитель занял должность вице-спикера в Верховной Раде 9-го созыва.

Об этом заместитель председателя партии Ярослав Юрчишин сообщил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, это соответствует действительности", - сказал он.

Отказ партии от должности Юрчишин объяснил тем, что она является "по большей части церемониальной": "Нас в данном случае не интересует политическая должность - нас интересуются профессиональные должности".

И добавил, если бы "Голосу" предлагали должности первого вице-спикера Рады, которая имеет не только политические, но и руководящие функции, то "за такую должность можно было бы побороться. Достойные кандидатуры у нас есть".

Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отметил, что будущий нардеп Руслан Стефанчук может одновременно занимать две должности - представителя президента в Раде и собственно вице-спикера.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" -
254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.

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Комментарии

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Дата
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