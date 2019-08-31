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суббота, 31 августа 2019 11:10

У "Слуги народа" возникла путаница с министром здравоохранения

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У &quot;Слуги народа&quot; возникла путаница с министром здравоохранения
В "Слуге народа" хотят видеть министром МЗ Михаила Радуцкого. Фото: facebook.com/centernews.com.ua

Основатель частной клиники "Борис" и теперь уже нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий не планирует через три месяца возглавлять Министерство здравоохранения. Информацию о таких изменениях в правительстве буквально полдня назад озвучил в эфире ZIK глава фракции СН Давид Арахамия.

Так, согласно посту Радуцкого в Facebook, он не хочет заменять Зоряну Скалецкую на должности министра здравоохранения в новом правительстве. Хочет остаться в Раде.

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"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие мои коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований тут.

Верховная Рада утвердила в должности министра Зоряну Скалецкую. Профессионала. Энергичного и умнейшего специалиста. Лучше кандидатуры, чем она, сложно найти. Именно потому ее утвердили президент, премьер-министр и большинство. Ее делегировало большинство и сейчас она часть команды нового премьер-министра. Я остаюсь и планирую оставаться работать в парламенте", - написал он.

На первом заседании Верховной Рады Украины народные депутаты утвердили новый состав Кабинета министров. В частности, Зоряну Скалецкую назначили министром здравоохранения. Ранее она была экспертом Центра поддержки реформ при Кабмине.

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