У Порошенко пообещали новую ЦИК уже через неделю

Фракция БПП поддержит назначение новых членов ЦИК. Фото: УНИАН

Верховная Рада 17 мая может рассмотреть увольнение старого и назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом сказал руководитель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов в эфире "5 канала".

"Я искренне считаю, что на этой пленарной неделе, то есть уже 17 мая, мы должны вынести этот вопрос на голосование в сессионном зале. Наша фракция полностью поддержит обновление состава Центральной избирательной комиссии", - отметил Герасимов.

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На пленарном заседании 19 апреля Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко объяснила, что вопрос не вынесли на рассмотрение, поскольку "зал выдохся". Ранее профильный комитет рекомендовал уволить старых членов ЦИК и назначить представленных президентом кандидатов.