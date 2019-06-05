У Порошенко обвинили Зеленского в плагиате

Владимир Зеленский повторил тезисы Петра Порошенко. Фото: Reuters

Пресс-секретарь 5-го президента Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в плагиате.

Об этом Цеголко написал в Facebook.

"Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Європейська Солідарність", - заявил Цеголко.

"Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - также посоветовал Цеголко.

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Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в Киев. Также продолжится регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел.