У Порошенко хотят конфисковать все имущество

На Петра Порошенко написали заявление в ГБР. Фото: Reuters

Бывший заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление на пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Портнов сообщил в Telegram.

"Утром зарегистрировал в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных в армии средств через оффшорные сделки", - заявил он.

В течение нескольких недель Портнов ожидает, что ГБР направит ходатайство в суд об аресте всего имущества Порошенко.

Директор ГБР Роман Труба заявил: в ведомстве изучают заявление Портнова.

"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного преступления бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем ее, будет принято законное решение", - сказал Труба.

В заявлении говорится о совершении "определенных экономических преступлений, связанных с "Ленинской кузней".

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Ранее Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.