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вторник, 21 мая 2019 15:43

Против Порошенко возбудили дело за государственную измену

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Против Порошенко возбудили дело за государственную измену
ГБР возбудило дело против Петра Порошенко. Фото: УНІАН

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебное расследование проводится по 3 статьям: действия, направленные на насильственное изменение или захват государственной власти; государственная измена; превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий.

"Речь идет о событиях 25 ноября 2018-го, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато досудебное расследование.

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Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что по возвращении в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".

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