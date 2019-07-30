"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко

Гройсман считает, что Порошенко поставил собственные интересы выше интересов обычных граждан. Фото: Еспресо.TV

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что экс-президент Петр Порошенко поставил собственные интересы выше интересов обычных граждан, и вместо служения государству он занимался узурпацией власти.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с им. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями ", - написал Гройсман в Facebook.

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По словам премьер-министра, Порошенко пожертвовал надеждой и поддержкой людей, и теперь у него все позади.

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. Врезультате и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - в Украины все еще впереди ", - отметил Гройсман.

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что его политическая сила могла претендовать на большее, чем 8,1% на последних парламентских выборах. Убежден, голоса были распылены непроходимыми партиями.