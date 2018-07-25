У Луценко озвучили впечатляющую статистику наказаний за смертельные ДТП

За полгода в Украине произошло уже 1031 ДТП. Фото: ТСН

Лишь один из пяти виновников аварий, в которых погибли люди, попадает в тюрьму.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Большое количество ДТП с летальными итогами за последний год действительно ужасает. Очевидно, что вопрос безопасности на дорогах должен решаться комплексно. Здесь и правила дорожного движения, и качество дорог, и их освещение в темное время суток, и работа судей, и законодательные изменения...

В прошлом году в суд было направлено 1689 обвинительных актов по смертельным ДТП. А за первое полугодие этого года - уже 1031. В то же время очевидно, что есть необходимость усиления ответственности за совершенные преступления на дорогах. Ведь в 2017 году из 1324 осужденных по делам со смертельными ДТП к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть только каждый пятый виновник", - написала она.

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Поздно вечером 24 июля в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer сбил 8-летнюю девочку. Мама с ребенком переходила дорогу на зеленый свет, когда молодой человек 1995 года рождения решил проскочить на красный. Ребенок умер в "скорой".