У Кивы нашли незадекларированное имение за 21 млн грн

Кива живет в незадекларированном имении. Фото: РБК

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива живет в незадекларированном имении в селе Козин под Киевом.

Его стоимость составляет 21 млн гривен, сообщили журналисты Bihus.Info.

Журналисты решили найти здание Кивы, в котором правоохранители проводили обыск. В декларации депутата такого дома не было. Идентифицировали имение благодаря фото и видео, обнародованным коллегой Кивы по фракции Вадимом Рабиновичем.

После этого на сайте объявлений удалось найти уведомление о продаже или аренде этого дома. Там его предлагали купить за 21 миллион гривен или арендовать за 120 тысяч гривен в месяц. Площадь поместья составляет 420 квадратных метров. В общей сложности там есть 8 комнат.

Рабинович и Кива в сообщениях об обысках описывали этот дом как жилье Кивы. Депутат даже говорил, что там живет его двухлетний ребенок, отметили журналисты.

Киву попросили объяснить, кому принадлежит это имение – депутат в грубой форме отказался.

В декларации Кивы можно найти только участок в Полтавской области и квартиру дочери.

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Верховный суд оставил жалобу нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы без движения, потому что не хочет платить судебный сбор. Речь идет о конфискации 1,2 млн грн дохода нардепа от жомовой ямы.