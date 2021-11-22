Нардеп Кива не хочет платить 42 тыс. грн судебного сбора

Верховный суд оставил жалобу нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы без движения, потому что не хочет платить судебный сбор.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.
Речь идет о конфискации 1,2 млн грн дохода нардепа от жомовой ямы.
Кива пошел в Верховный суд с кассационной жалобой на решение Высшего антикоррупционного суда.
Правда, пока в кассации оставили жалобу без движения, поскольку Кива не уплатил 42 тыс. грн судебного сбора. ОПЗЖшный депутат заявил, что является участником боевых действий, а потому может этого не делать.
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"Действительно, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства, Герои Украины освобождаются от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях по делам, связанным с нарушением их прав.
При этом, по мнению Верховного суда, права Кивы как участника боевых действий, никто не нарушал, поэтому он должен уплатить 42 тысячи гривен сбора", - пишет ЦПК.
13 августа ВАКС конфисковал доход Кивы почти в 1,25 млн грн от жомовой ямы.
Нардеп, несмотря на то, что не является официальным владельцем ямы и не имел полномочий по владению, использованию и распоряжению, передал имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
В октябре Апелляционная палата ВАКС подтвердила решение первой инстанции.
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