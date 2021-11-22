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понедельник, 22 ноября 2021 13:24

Нардеп Кива не хочет платить 42 тыс. грн судебного сбора

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Нардеп Кива не хочет платить 42 тыс. грн судебного сбора
Кива попал в Верховную Раду под 34 номером в списке ОПЗЖ. Фото: Bihus.info

Верховный суд оставил жалобу нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы без движения, потому что не хочет платить судебный сбор.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Речь идет о конфискации 1,2 млн грн дохода нардепа от жомовой ямы.

Кива пошел в Верховный суд с кассационной жалобой на решение Высшего антикоррупционного суда.

Правда, пока в кассации оставили жалобу без движения, поскольку Кива не уплатил 42 тыс. грн судебного сбора. ОПЗЖшный депутат заявил, что является участником боевых действий, а потому может этого не делать.

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"Действительно, участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства, Герои Украины освобождаются от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях по делам, связанным с нарушением их прав.

При этом, по мнению Верховного суда, права Кивы как участника боевых действий, никто не нарушал, поэтому он должен уплатить 42 тысячи гривен сбора", - пишет ЦПК.

13 августа ВАКС конфисковал доход Кивы почти в 1,25 млн грн от жомовой ямы.

Нардеп, несмотря на то, что не является официальным владельцем ямы и не имел полномочий по владению, использованию и распоряжению, передал имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В октябре Апелляционная палата ВАКС подтвердила решение первой инстанции.

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