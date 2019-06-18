У каких партий больше шансов попасть в Раду

В парламент могут пройти 5 партий. Фото: sprotyv.info

В парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты ролингового исследования Центра "Социальный мониторинг" и Института социальных исследований им. Александра Яременко за 8-14 июня.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа" поддержали бы 47,5% тех, кто определился и будет голосовать,

На втором месте партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", ее выбрали 1%.

ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 8,7%.

Партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы поддержать 8,3% опрошенных.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука также преодолевает проходной барьер - имеет 5,3% поддержки.

С учетом погрешности выборки шансы преодолеть проходной барьер 5% имеют партия "Сила и честь" Игоря Смешко и "Гражданской позиции Анатолия Гриценко".

У других кандидатов - менее 2% поддержки.

Директор центра "Социологический мониторинг" Дмитрий Дмитрук отметил, что партия "Голос" нарастила поддержку с 1% до более 5% с момента, когда Вакарчук объявил о походе на парламентские выборы.

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Стабильные показатели в "Оппозиционный платформы - За жизнь" и "Батькивщины", "Европейская солидарность" понемногу теряет рейтинг.

Партия "Слуга народа" лидирует по всем регионам. Базовый регион "Оппозиционного платформы - За жизнь" - восточный, в западном держат лидерство партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Если в ближайшее воскресенье проведут выборы в парламент, то участие в них примут 80,9% украинцев. Наибольшая готовность идти на выборы в ВР у жителей западного региона - 83,4%, южного - 83,8%, центрального - 82,9%, наименьшая на востоке - 74,5%, тогда как отдельно на Донбассе - 72,8% .