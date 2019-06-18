У каких партий больше шансов попасть в Раду

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3015
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1152
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 243
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 288
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7146
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1845
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3546
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
4
4
6
3
5
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Видео
Все видео
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
В Раду идет гражданин РФ - активист
В Раду идет гражданин РФ - активист
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1899
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3087
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5391
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 1035
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 13:19

У каких партий больше шансов попасть в Раду

4 Комментировать
У каких партий больше шансов попасть в Раду
В парламент могут пройти 5 партий. Фото: sprotyv.info

В парламент могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты ролингового исследования Центра "Социальный мониторинг" и Института социальных исследований им. Александра Яременко за 8-14 июня.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа" поддержали бы 47,5% тех, кто определился и будет голосовать,

На втором месте партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", ее выбрали 1%.

ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко набирает 8,7%.

Партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы поддержать 8,3% опрошенных.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука также преодолевает проходной барьер - имеет 5,3% поддержки.

С учетом погрешности выборки шансы преодолеть проходной барьер 5% имеют партия "Сила и честь" Игоря Смешко и "Гражданской позиции Анатолия Гриценко".

У других кандидатов - менее 2% поддержки.

Директор центра "Социологический мониторинг" Дмитрий Дмитрук отметил, что партия "Голос" нарастила поддержку с 1% до более 5% с момента, когда Вакарчук объявил о походе на парламентские выборы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто из партий проходит в Раду: свежая социология

Стабильные показатели в "Оппозиционный платформы - За жизнь" и "Батькивщины", "Европейская солидарность" понемногу теряет рейтинг.

Партия "Слуга народа" лидирует по всем регионам. Базовый регион "Оппозиционного платформы - За жизнь" - восточный, в западном держат лидерство партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Если в ближайшее воскресенье проведут выборы в парламент, то участие в них примут 80,9% украинцев. Наибольшая готовность идти на выборы в ВР у жителей западного региона - 83,4%, южного - 83,8%, центрального - 82,9%, наименьшая на востоке - 74,5%, тогда как отдельно на Донбассе - 72,8% .

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
4 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У каких партий больше шансов попасть в Раду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 43268
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 39862
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 22636
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 19275
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 18901
Политика
Глава СВР сделал заявление, относительно Семочко
Глава СВР сделал заявление, относительно Семочко Просмотров: 468
Зеленского предупредили об информационной опасности
Зеленского предупредили об информационной опасности Просмотров: 747
Как Зеленский собирается освобождать оккупированные земли
Как Зеленский собирается освобождать оккупированные земли Просмотров: 576
Зеленский посетил ММК им. Ильича
Зеленский посетил ММК им. Ильича Просмотров: 180
4 тыс. поправок к Избирательному кодексу планируют рассмотреть на этой неделе
4 тыс. поправок к Избирательному кодексу планируют рассмотреть на этой неделе Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
Голосов: 3686
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua