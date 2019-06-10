Сколько украинцев будут голосовать на выборах в Раду

80,9% украинцев будут голосовать на выборах в парламент. Фото: narodna-pravda.ua

Если в ближайшее воскресенье проведут выборы в парламент, то участие в них примут 80,9% украинцев.

"На вопрос, голосовали бы вы, если в ближайшее воскресенье проходили б выборы в Верховную Раду Украины, "точно да" ответили 43% респондентов, "скорее да" - 37,9%", - сказал Владимир Барабаш, директор по развитию Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

В то же время "точно нет" и "скорее нет" ответили 13,9%. Еще 5,1% респондентов затруднились с ответом.

Наибольшая готовность граждан идти на выборы в ВР у жителей западного региона - 83,4%, южного - 83,8%, центрального - 82,9%, наименьшая на востоке - 74,5%, тогда как отдельно на Донбассе - 72,8 %.

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Также эксперт отметил, что снижается количество людей из областных центров, которые готовы участвовать в голосовании - сейчас таких 77,4%. Однако этот показатель растет в селах - 84,1%.

Директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук пояснил, что это ролингове исследование было проведено на прошлой неделе и данные указаны по состоянию на 7 июня. Тогда опросили тысячу человек, погрешность - 2,2%.

Временным изменением места голосования на досрочных парламентских выборах воспользовались уже более 5 тыс. граждан Украины. Среди них более 3 тыс. жителей Востока, которые хотят проголосовать не по месту жительства.