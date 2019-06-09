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воскресенье, 09 июня 2019 06:30

Место голосования изменили около 5 тысяч избирателей

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Место голосования изменили около 5 тысяч избирателей
Около 5 тысяч избирателей изменили временное место голосования. Фото: Сегодня

Временным изменением места голосования на досрочных парламентских выборах воспользовались уже более 5 тысяч граждан Украины.

По состоянию на 8 июня временным изменением места голосования воспользовались 5 288 человек. Среди них более 3 тысяч граждан с Востока, которые смогут проголосовать на парламентских выборах не по месту жительства, сообщили в Государственном реестре избирателей.

В Органах госреестра отмечают, избиратели могут изменить участок для голосования в том случае, если в связи с учебой, работой, выездом за границу или иными обстоятельствами не имеют возможности проголосовать за зарегистрированным месту жительства.

"На период проведения внеочередных выборов 21 июля орган Реестра может временно изменить место голосования избирателю, в том числе вне пределов одномандатного избирательного округа, к которому избиратель относится по адресу. В случае, если избирателю изменен участок для голосования вне пределов одномандатного избирательного округа, к которому он относится по своему адресу, такому избирателю выдается бюллетень для голосования только в общегосударственном округе", - говорится в сообщении.

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В новом избирательном кодексе предлагают менять место голосования онлайн. Принятие соответствующих поправок поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают изменить место голосования.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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