Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности

7 лет назад, 14 декабря 2013 года группа "Океан Ельзи" выступила на майдане Независимости в поддержку Евромайдана. Об этом в Facebook напомнил лидер ОЕ, политик Святослав Вакарчук.

"В этот день 7 лет назад. Важные вещи объединяют", - написал он.

Группа играла в "золотом" составе: Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка, Дмитрий Шуров и Денис Глинин.

Люди массово вышли на Майдан после того, как "Беркут" ночью 30 ноября побил протестующих в центре Киева. Протест был вызван приостановлением властью процесса подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Во время Революции достоинства Виктор Янукович сбежал. Он лишен звания президента. С тех скрывается в России.

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1 декабря этого года на Аллее Небесной сотни появился новый символ для памяти погибших на Майдане - Колокол достоинства. Колокол будет звучать в день рождения каждого, кто погиб во время Революции.