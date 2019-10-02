Тягнибок объяснил, где самые опасные точки "формулы Штайнмайера"

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок объяснил, что представляет из себя так называемая "формула Штайнмайера". Фото: iPress.ua

Минские соглашения и их дорожная карта - так называемая "формула Штайнмайера" сводятся к выполнению положений, предусмотренных законом об особом статусе Донбасса. Именно поэтому это - КАПИТУЛЯЦИЯ. И никак по-другому.

Об этом пишет в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Смотрите сами. Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусматривает:

1. Российским оккупантам и их пособникам террористам гарантируется амнистия. Статья 3. Государство гарантирует в соответствии с законом недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей.

2. Узаконивается режим "содействия" для русского языка и уничтожение украинского языка. Статья 4. Государство гарантирует в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считает родным, выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в общественной и частной жизни, изучение и поддержки русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие.

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3. Предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов. Статья 5, абзац 2. Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут быть досрочно прекращены.

4. Террористы будут назначать руководителей органов прокуратуры и судов, а сами станут "народной милицией", подчиненной исключительно местной власти, которая весьма вероятно будет избрана из бывших главарей отрядов боевиков. Статья 5, абзац 3. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов. Статья 9. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов. Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским главой. Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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5. Украина должна обеспечить прямые внешние отношения Донбасса с регионами России. По сути, признается сам факт отсутствия фактической границы с Россией. Статья 8. Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества, направленного на решение общих проблем развития, усиление и углубление добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом.

6. И самое циничное - это то, что мы с вами за это все должны платить, не требуя от них никаких налогов. Статья 7. Государство оказывает поддержку в социально-экономическом развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей... В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемые на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определение таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.

Внедрить это в жизнь - значит уничтожить Украину. Мы - не позволим".

1 октября в Минске украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы подписала "формулу Штайнмайера". Российская газета "Коммерсант" опубликовала письма согласования, которые прислала Россия, боевики из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Украина. Подпись с украинской стороны поставил представитель в Трехсторонней контактной группе в Минске, второй президент Леонид Кучма. "Формула Штайнмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Его разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" с участием Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.