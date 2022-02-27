Турция закрывает Босфор и Дарданеллы для российских кораблей

О таком решении к Турции обращалась Украина. Фото: pixabay.com

Турция закрывает Босфор и Дарданеллу для военных кораблей.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет "Укрінформ".

Турция будет выполнять положения конвенции Монтрё.

"Это уже сейчас переросло в войну. Это не военная операция, это официально военное положение. В этом случае, конечно, кто бы из нас это ни был, как Россия или Украина, мы будем выполнять положения конвенции Монтре в соответствии с этим", - заявил турецкий министр.

Согласно положениям конвенции, военные корабли воюющего государства не имеют права проходить через проливы.

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При этом военные корабли воюющих государств, прибрежных или неприбрежных по Черному морю могут вернуться в порты стоянки.

Также военным кораблям воюющих государств запрещается совершать в проливах какие-либо захваты, совершать осмотры или совершать какие-либо враждебные действия.

О закрытии проливов для российских кораблей к Турции обращалась Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО к решительным шагам, а не только делать заявления о войне в Украине.