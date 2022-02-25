НАТО должно делать более решительные шаги - Эрдоган

Эрдоган говорит, что НАТО должно не только делать заявления. Фото: Getty images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО к решительным шагам, а не только делать заявления о войне в Украине.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, Евросоюз и все прозападные силы до сих пор не продемонстрировали серьезную и решительную позицию относительно вторжения России.

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"Только и делают, что выступают со множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучивают до сих пор. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по этому вопросу", - сказал турецкий президент.

По состоянию на 15:45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций. Заявили о поддержке Украины: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония , Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз,