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В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам

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В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
Турция ответила Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Турции ответило на запрос Украины о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы.

Об этом сообщило агентство Anadolu, передает Суспільне.

В ответе говорится, что Турция может закрыть проливы для прохода военных кораблей, но у России останется право вернуть флот на базу.

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24 февраля посол Украины в Турции Василий Боднар обратилась к Турции с просьбой закрыть пролив Чанаккале (Дарданеллы) и Стамбул (Босфор) для российских кораблей. Также он сообщил, что Киев официально обратился к Анкаре с просьбой закрыть воздушное пространство и пролив Турции для России.

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