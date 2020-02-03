Президенты договорились о помощи. Фото: АП

Турция предоставит Украине $36 млн помощи.

На эту сумму Украина сможет купить у Турции товары военного и двойного назначения, сообщает пресс-служба президента Украины.

Выделение помощи обусловлено в совместном заявлении по результатам восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня, которое подписали президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $ 36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Россией Крыма. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.