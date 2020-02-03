Турция не признает российскую аннексию Крыма. Зеленский и Эрдоган собрали брифинг

Украина и Турция обсудили транспортировки каспийского газа.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Россией Крыма.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом", - сказал Эрдоган.

"Разделяем видение современной, современной Украины", - заявил президент Турции.

Также Эрдоган заявил, что Турция профинансирует строительство жилья для 500 семей крымских татар.

Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа, сказал Зеленский.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", - заявил глава государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 3 февраля. Церемония встречи состоялась в Мариинском дворце.