Турчинов ответил на реваншистскую атаку Шуфрича

По словам Турчинова, пророссийские силы хотят взять реванш. Фото: www.rbc.ua

Бывший глава СНБО Александр Турчинов заявил о попытке реванша со стороны пророссийских сил в Украине.

"Шуфрич подал заявление ... об открытии уголовного производства против меня за приказ 2014 года уничтожать врагов и защищать свою страну от русских захватчиков. Для таких Шуфричей защита родной страны - это преступление, но я уверен, что для каждого украинца это обязанность - защищать свое государство от всякой гадости, которая стремится лишить нас нашей земли, нашей свободы, нашей независимости. Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, сделал бы так же", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.

Так отреагировал на то, что народный депутат Нестор Шуфрич от фракции "Оппозиционный блок" подал против него заявление в Генпрокуратуру, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины

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По его словам, подобные заявления "сейчас не редкость".

"Окружение Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович - ред.), пророссийская пятая колонна поднимают голову, надеясь на реванш. Но я убежден, патриоты Украины, где бы они ни работали - в государственных или негосударственных должностях - никогда не допустят этого реванша ни в тылу, ни на поле боя", - подчеркнул Турчинов.

Во вторник генеральный прокурор Юрий Луценко показал журналистам заявление о государственной измене, которую будто бы совершил Турчинов и пятый президент Петр Порошенко. Ее принес в ГПУ Шуфрич. Луценко заявление порвал перед телекамерами.

"По его (Шуфрича - ред.) заявлением, они (Порошенко и Турчинов - ред.) посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье о государственной измене", - сказал генпрокурор .

Луценко добавил, что таких заявлений поступают десятки и это одна из важных причин, почему он не подал в отставку.

В эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV Юрий Луценко заявил, что в последние дни "деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления".