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вторник, 28 мая 2019 09:33

Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
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Заявление Шуфрича о госизмене Порошенко
Фото: facebook.com
Заявление Шуфрича о госизмене Порошенко
Заявление Шуфрича о госизмене Порошенко
Заявление Шуфрича о госизмене Порошенко
Заявление Шуфрича о госизмене Порошенко

Народный депутат оппозиционным платформы "За жизнь" Нестор Шуфрич занес в Генпрокуратуру заявление о "государственной измене" пятого президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, подобные заявления от людей режима Януковича - одна из причин, почему он не ушел в отставку, сообщает news.liga.net.

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Автор: hvylya.net
  Шуфрич заявил о госизмене Порошенко
Шуфрич заявил о госизмене Порошенко

В эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV тот заявил, что в последние дни "деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления".

"По заявлению Шуфрича, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье о государственной измене. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну" , - заявил Луценко.

Народный депутат Нестор Шуфрич с женой провели майские праздники в оккупированном Крыму. Об этом сообщила его пресс-служба, опубликовав в соответствии фото.
Ездили автомобилем. Перед путешествием зашли в Киево-Печерской Лавры, где их пояса освятил предстоятель Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий.

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