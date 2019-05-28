Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко

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Народный депутат оппозиционным платформы "За жизнь" Нестор Шуфрич занес в Генпрокуратуру заявление о "государственной измене" пятого президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, подобные заявления от людей режима Януковича - одна из причин, почему он не ушел в отставку, сообщает news.liga.net.

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Автор: hvylya.net Шуфрич заявил о госизмене Порошенко

В эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV тот заявил, что в последние дни "деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления".

"По заявлению Шуфрича, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье о государственной измене. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну" , - заявил Луценко.

Народный депутат Нестор Шуфрич с женой провели майские праздники в оккупированном Крыму. Об этом сообщила его пресс-служба, опубликовав в соответствии фото.

Ездили автомобилем. Перед путешествием зашли в Киево-Печерской Лавры, где их пояса освятил предстоятель Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий.