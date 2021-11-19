Турчинов объяснил, за что уволили Бурбу

Турчинов: Все, кто проводил операцию по вагнеровцам, будут героями Украины. Фото: Прямий

Бывшего главу ГУР Василия Бурбу уволили из-за того, что он требовал от президента пропустили через детектор лжи всех, кто был у него в кабинете..

Об этом сказал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов на ток-шоу Савика Шустера, передает Gazeta.ua

"На следующий день его увольняют, семью выбрасывают из служебного дома. И это касается не только его. Но и других специалистов которых выбросили из военной разведки. Несмотря на то, что операцию свернули, они проделали колоссальную работу", сказал Турчинов.

Он добавил, что задержание "вагнеровцев" - не единственная операция, которая была свернута при нынешнем руководстве страны.

Турчинов убежден, что все проводившие эту операцию будут героями Украины и будут иметь награды.

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"Весь мир аплодирует украинским спецслужбам, кроме нашего военно-политического руководства, которое увольняет этих людей и преследует", - сказал Турчинов.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части отчета по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Одной из причин срыва спецоперации бывшие оперативники ГУР МОУ называют "политическую ревность" президента и его аппарата к тогдашнему руководителю Главного разведуправления Василию Бурбе. Если бы он завершил операцию по поимке десятков военных преступников, то стал бы настоящим героем в широких кругах. А этого команда Зеленского не могла допустить.