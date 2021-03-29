Тупицкого и Касминина не пустили на "рабочее место"

Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина не пустили в помещение КС работники госохраны 29 марта.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на суд.
"Тупицкий и Касминин пришли сегодня на работу, но их не пустили представители госохраны, сославшись на указ президента", - отметили в Конституционном суде.
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Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
29 декабря 2020-го президент подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности.
26 февраля Зеленский продолжил отстранения еще на месяц.
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