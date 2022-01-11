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Тупицкий "под елку" получил от КСУ почти 1 млн грн зарплаты

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Тупицкий &quot;под елку&quot; получил от КСУ почти 1 млн грн зарплаты
Александр Тупицкий. Фото: Facebook/Конституционный суд Украины

Отстраненный председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий получил почти 1 млн грн, которые он недополучил с апреля по август 2020 якобы из-за карантина.

Об этом говорится в декларации Тупицкого.

Недополученные от Конституционного суда 903 984 грн. Тупицкому выплатили 30 декабря.

В апреле 2020 года президент Владимир Зеленский издал указ о сокращении зарплат государственным служащим и судьям на фоне карантина. Согласно этому указу их максимальная зарплата не должна была превышать 47 230 грн. В августе того же года Конституционный суд под председательством Тупицкого счел этот указ незаконным. В суде отметили, что сокращение зарплат допустимо во время военного или чрезвычайного положения.

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После этого Тупицкий обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы отсудить деньги, которые он недополучил во время карантина. ОАСК 1 ноября 2021 признал, что с 18 апреля и до 28 августа 2020 Тупицкому не выплатили 903 984 грн. КСУ обязали уплатить задолженность.

Тупицкий за 2020 год заработал более 3,7 млн. грн. Средний размер зарплаты Тупицкого составил 309586,25 грн, сообщили в КСУ "Радио Свобода".

В октябре 2020 года Конституционный суд признал неконституционной статью о наказании за недостоверное декларирование. Это сделал по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее".

В декабре Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности, а в марте отменил указы четвертого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС.

В мае прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого по делу о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда.

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