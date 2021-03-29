Тупицкий будет оспаривать указ Зеленского

Тупицкий назвал указ о своем увольнении незаконным. Фото: УП

Александр Тупицкий будет оспаривать указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на пост главы Конституционного суда.

"Я буду его обжаловать в Верховном суде. Я считаю его противоправным и незаконным. Конституцией и законом о КСУ прямо определено, что решение об увольнении судьи КСУ принимает только Конституционный суд на специальном пленарном заседании", - Тупицкий в интервью Liga.net.

Сегодня он издал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля на 12:00.

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"Я считаю, что президент в правовом смысле неправильно консультируют. Президента вводят в юридической заблуждение. Думаю, через некоторое время он найдет возможность разобраться в этом. Это не такие уж сложные вещи, которые раньше происходили. А насчет того, кто за этим стоит: если бы у меня были доказательства, я мог бы об этом говорить", - сказал он.

Председатель Конституционного суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина не пустили в помещение КС работники госохраны 29 марта. Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Косминина судьями КСУ.