"Трус-белорус Путину продался, как увидел украинца – обосрался" – Михалок жестко обратился к белорусам

Сергей Михалок жестко обратился к белорусам в ролике. Фото: скриншот с видео

Белорусский музыкант, лидер группы Brutto Сергей Михалок снова обратился к военным из Беларуси.

Певец записал видеообращение, в котором призвал "неуважаемых не защитников родины" сдаваться. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

"Без единого выстрела Путин привел свою орду в Беларусь. И оттуда ху*рят по братской Украине. Если бы вы были защитниками, вы бы дали им п*зды. Я знаю, о чем я говорю. Я сын офицера. Мой папа - Михалок Владимир Павлович - служил в Берегово (город в Закарпатской области. - Gazeta.ua) на границе. У него столько друзей из Украины. Если бы он знал, что х*рят по Украине, он бы собрал пацанов, взял бы братву, пришли и ввалили бы под*сом. Он бы там погиб, но не позволил бы случиться такому позору", - начал Михалок.

Музыкант рассказал, что в Чернигове под обстрелы попали семьи его родных.

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"Там живут родители моей Елены. Ее мать - директор библиотеки. А у ее лучшей подруги Марины, которая будет дружкой на нашей с Еленой свадьбе, у отца оторвало ноги. Он час еще держался. Умер. И все это хурят из Беларуси." Поэтому ни*уя вы мне не "братики". Вы е*учий ОМОН", - сказал он.

"Но в Украине вы столкнетесь с такими настоящими защитниками, что вы о*уеете. Трус-белорус Путину продался, как увидел украинца - сразу обосрался. Так и будет. Если вы сюда рыпнетесь, идите сразу сдавайтесь. И тогда вы сохраните свои бл*дские жизни. Вернетесь потом и будете говорить: "Я просто выполнял приказ, мы ни*уя не могли сделать". Каждый мужчина делает свой выбор. Каждый мужчина может сказать: "Я не буду наступать". А если он не делает выбор, то он не "братишка". Еще раз повторяю: сюда рыпнетесь и сдохнете. Сдавайтесь и еще будет хоть какой-то шанс", - добавил Михалок.

Лидер групп Ляпис 98 и Brutto Сергей Михалок призвал белорусов не выполнять преступные приказы диктатора Александра Лукашенко и не воевать против Украины. Иначе их ждет смерть на украинской земле. Вооруженные силы Украины - самая сильная армия в мире, сказал певец. Он призвал белорусов саботировать любые приказы.