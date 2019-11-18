"Труба в конвульсиях" - у Порошенко отреагировали на подозрение

Подозрение является российским заказом, говорит адвокат Порошенко. Фото: УНІАН

Сообщение о подозрении пятому президенту Петру Порошенко является заказом России.

Об этом заявил его адвокат Игорь Головань в понедельник.

"Так называемый "проект подозрения", о котором написал в телеграмме заместитель главы администрации Януковича Портнов, а затем скопировала пресс служба ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе (Канада)", - заявил юрист в блоге на "Українська правда"

"Из последних сил цепляясь за кресло, что быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь. Рискнул, хотя Генеральный прокурор уже оценил творчество Трубы-Портнова. И оценил негативно.

Спешка Трубы и его наставника Портнова обусловлена не только близким увольнением руководителя ГБР.

Просто 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

И конвульсии Трубы - всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", - написал адвокат Порошенко.

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Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.