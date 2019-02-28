Трое нардепов идут из фракции Порошенко

Нардеп Мустафа Найем не хочет быть связанным с теми, кто "открыто возглавляет контрреволюцию". Фото: Олег ФЕДОНЮК

Народный депутат Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук подали заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенка".

​​"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию.

За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевёрнута", - заявил он в Telegram.

"Дальше не вижу возможности и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуре. Хищение солдат - это за гранью человечности", - написала Залищук в Facebook.

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Ранее Мустафа Найем вместе с коллегами по парламенту создали движение "Дій з нами". Соответствующий ролик появился в сети Facebook.