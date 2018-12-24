"Третье место партии Ляшко на ОТО - четкий намек относительно второго тура на Президентских" - эксперт

Третье место партии Ляшко на ОТО - четкий намек относительно второго тура на Президентских.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Семенюк в своем Facebook после предыдущих результатов выборов депутатов ОТО среди политических партий.

23 декабря в 13 областях страны в объединенных территориальных общинах прошли местные выборы глав и депутатов.

"Сегодня можно без сомнений говорить, что история меняется. И предыдущие результаты выборов депутатов ОТО среди политических сил это четко демонстрируют", - комментирует Семенюк. - "Несмотря на административный ресурс БПП, первое место занимает "Батькивщина". Еще интереснее выглядит тот факт, что разворачивается борьба за вторую позицию. Несмотря на огромные админ возможности Солидарности и их сателлитов (как вот аграрной партии) в регионах третье место занимает партия Ляшко, которая также наращивает мышцы".

Также политолог отметил, что это может сыграть свое влияние и на президентские выборы, старт кампании которых уже скоро увидит Украина.

Предварительные результаты выборов в территориальные общины

2В связи с такими результатами можно рассматривать третью строчку радикальной партии на ОТО, готовностью вхождения во второй тур на выборах Президента", - добавил эксперт.

Напомним, что недавно лидер РПЛ Олег Ляшко призвал всех кандидатов на пост Президента к политическим дебатам, добавив, что готов представить свою программу относительно наиболее актуальных проблем современности и ждет этого от других.