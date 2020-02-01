"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы

Владимир Зеленский требует, чтобы тарифы на тепло были снижены во всех областях на 25-30%. ФОТО: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить список чиновников ответственных за то, что в Черновицкой и Николаевской областях суммы в платежках за теплоснабжение не снизились.

Глава государства выслушал доклад о снижении коммунальных платежей от премьер-министра Алексея Гончарука. После этого и попросил предоставить ему объяснения чиновников, которые не справились с задачей снизить тарифы на тепло. Соответствующее видео Зеленский выложил на своей странице в Facebook.

"Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской области. Там по непонятным для меня причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех регионах страны ", - написал президент.

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Тарифы на тепло в большинстве областей удалось снизить от 5 до 35%, по данным Алексея Гончарука.

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