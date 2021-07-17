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суббота, 17 июля 2021 22:57

Трассу, которая соединяет Украину с Румынией, перекроют на год: что случилось

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Молдова на год перекроет движение на участке трассы M1, которая соединяет Румынию и Украину. Об этом сообщила Государственная администрация дорог Молдовы, передает Newsmaker.

Отмечается, что это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары и заканчивающейся на границе с Украиной.

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В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.

 

Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги. Государственная администрация дорог Молдовы опубликовала схему объезда ремонтируемого участка дороги.

В Одесской области на трассе Киев-Одесса из-за чрезмерных осадков произошел оползень.

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