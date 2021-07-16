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пятница, 16 июля 2021 08:24

Оползень на трассе Киев-Одесса обвалил часть дороги
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В Одесской области на трассе Киев-Одесса из-за чрезмерных осадков произошел оползень.

Инцидент случился недалеко от села Троицкое, что в Подольском районе, сообщает служба автомобильных дорог в Одесской области.

"На автодороге М-05 вследствие затяжных дождей возникла деформация дорожного покрытия. Продолжаются работы по замене переувлажненного грунта", - говорится в сообщении.

Крайнюю правую полосу на этом участке дороги пришлось перекрыть. Дорожная служба восстанавливает поврежденную часть трассы, круглосуточно работают 10 единиц спецтехники.

Фото: facebook.com/odessavtodor

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В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается поднятие уровня воды до 1 м. В результате возможны формирования локальных селевых потоков. В горных районах - угроза оползней. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Объявили первый уровень опасности - желтый.

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16
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