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Трамп заявил, что молится за украинцев

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Трамп заявил, что молится за украинцев
Трамп высказался об украинцах и Зеленском. Фото: Pixabay

Бывший президент США Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев.

Он выразил соболезнования украинцам и похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "смелом", поскольку он остается в Киеве, пишет Reuters.

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"Нападение России на Украину ужасное. Мы молимся за гордый народ Украины. Бог благословит их всех. Как все понимают, этой ужасной беды никогда бы не произошло, если бы наши выборы не были сфальсифицированы и будь я президентом", - заявил политик.

Смена позиции экспрезидента произошла кардинально: еще в начале этой недели он хвалил президента России Путина, признавшего так называемые ЛДНР.

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