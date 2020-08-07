Трамп выдает запрет на китайскую соцсеть TikTok. Это может разжечь напряжение с Пекином

Дональд Трамп считает, что распространение приложенияTik Tok несет угрозу для национальной безопасности США. ФОТО: tiktok.com

Вчера президент США Дональд Трамп объявил о запрете сделки США с китайской компанией ByteDance, что является владельцем программы для обмена видео TikTok, а также Tencent, оператором программы обмена сообщениями WeChat.

Трамп считает, что распространение приложений, принадлежащих китайским компаниям несет угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео тоже назвал популярный TikTok существенной опасностью, что касается сбора персональных данных американцев. Это является важным на фоне растущего недоверия между Вашингтоном и Пекином.

Исполнительные распоряжения вступают в силу через 45 дней после того, как администрация Трампа на этой неделе назвала TikTok и WeChat "значительными угрозами". Также в администрации президента США планируют активизировать усилия для очистки "недоверенных" китайских приложений из американских цифровых сетей.

Джеймс Льюис, эксперт по технологии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, назвал запрета китайской соцсети "разрывом в цифровом мире между США и Китаем".

"Что касается TikTok, Трамп явно оказывает давление на Bytedance, чтобы закрыть сделку", - добавил Льюис.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что китайский приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США до середины сентября.

В свою очередь корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok, принадлежащей ByteDance. Об этом сообщило издание New York Times.

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TikTok имеет 100 000 000 пользователей в Соединенных Штатах. Тогда как WeChat не так популярен в стране.